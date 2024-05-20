بسبب درجة الحرارة المرتفعة.. السيطرة على حريق شركة طنطا للزيوت بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب في شركة طنطا للزيوت بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

السيطرة علي حريق شركة طنطا للزيوت بالقليوبية

وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

حريق في شركة طنطا للزيوت بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شركة طنطا للزيوت بالقليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وجود مشكلة في فلتر الزيت الخاص بالشركة بسبب حرارة الجو وجرى السيطرة على الحريق بالقليوبية وإخماده دون أن يمتد المناطق إلى المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.

المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة تهديد شخص بإفشاء أمور خادشة بكفر شكر

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 3 سنوات، لموظف لاتهامه بتهديد شخص بإفشاء أمور خادشة للشرف وللحياء عبر رسائل له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.كما

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2723 لسنة 2023 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 487 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "عماد ع م"، 36 سنة، موظف، ومقيم المنشأة الصغرى بمركز كفر شكر، لأنه في يوم 21 / 1 / 2023 بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، هدد المجني عليه "نادر أ"، كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف وللحياء.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أرسل إلي المجني عليه رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب، ماسنجر"، وتتضمن عبارات سب وإهانة وتهديد بإفشاء أمور مخدشة تنال من اعتباره وسلامة أولاده وذلك مقابل تخليه عن أداء عمله بشأن القضايا الموكل فيها من قبل أحد موكليه "مطلقة المتهم" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، ماسنجر"، بهدف ارتكاب جريمة معاقباً عليها قانوناً، كما أنه اعتدى على مبادئ القيم الأسرية للمجني عليه سالف الذكر منتهكاً حرمة حياته الخاصة بارتكابه للأفعال محل الاتهامات السالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما سب المجني عليه سالف الذكر بأن اسند إليه عبارات خادشة للشرف والاعتبار وخدشاً لسمعته وسمعة عائلته وذلك عن طريق استخدام أجهزة الإتصال هاتف محمول".