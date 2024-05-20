عادات يومية تحمي الدماغ وتمنع ألزهايمر

تظهر الدراسات أن الحفاظ على صحة الدماغ يمكن أن يمنع العديد من الأمراض مثل التدهور المعرفي، وألزهايمر، ومشاكل الذاكرة، ومرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

طرق الحفاظ على صحة الدماغ ومنع التدهور المعرفي

في هذا التقرير، نستعرض عادة يومية يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ، وفقًا لموقع "تايمز ناو".

الأهمية الحقيقية لصحة الدماغ

هفوات الذاكرة يمكن أن تحدث في أي عمر، والشيخوخة وحدها ليست السبب الوحيد للتدهور المعرفي. من المهم الحفاظ على صحة الدماغ لتجنب فقدان الذاكرة الشديد الذي يكون عادة نتيجة لاضطرابات عضوية، إصابة في الدماغ، أو أمراض عصبية. يقول الدكتور أناند كاتكار، استشاري جراحة الأعصاب في الهند، إن فقدان الذاكرة الكبير غالبًا ما يكون نتيجة لاضطرابات عضوية أو إصابات في الدماغ أو أمراض عصبية.

عادات يومية لتعزيز صحة الدماغ

الدكتور أناند كاتكار يوضح أن الحفاظ على صحة الدماغ المثالية يتطلب الانخراط في الأنشطة التي تحفز النمو العقلي والتطور. يشدد على أهمية دمج التعلم المستمر في العمل اليومي من خلال تحليل ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات. ويوصي بعدة طرق بسيطة يمكن اتباعها لتحقيق ذلك:

القراءة اليومية

- القراءة لا توفر فقط معرفة جديدة، بل تعزز أيضًا مهارات الفهم والمفردات والذاكرة. حتى القراءة لمدة 20 دقيقة يوميًا يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحة الدماغ.

حل الألغاز والألعاب الذهنية

الأنشطة مثل الكلمات المتقاطعة، سودوكو، أو ألغاز الصور المقطوعة المعقدة يمكن أن تحفز وظائف الدماغ وتحسن مهارات حل المشكلات.

تعلم مهارات جديدة

سواء كان تعلم لغة جديدة، أو آلة موسيقية، أو مهارة رقمية، فإن التعلم ينشط أجزاء الدماغ المسؤولة عن الذاكرة ومهارات التفكير.

النشاط البدني المنتظم

يزيد النشاط البدني من تدفق الدم إلى الدماغ ويعزز نمو خلايا الدماغ، وهو مفيد لصحة الدماغ كما هو مفيد لصحة الجسم.

التأمل وتقنيات الاسترخاء

يمكن أن يقلل التأمل من التوتر الذي يؤثر سلبًا على صحة الدماغ. كما أنه يحسن التركيز والذاكرة وقدرة الدماغ على معالجة المعلومات.

الأنشطة الاجتماعية والمحادثات الهادفة

المشاركة في محادثات هادفة وأنشطة اجتماعية تحفز مناطق متعددة من الدماغ، مما يعزز الصحة النفسية ويقلل من خطر التدهور المعرفي.

لماذا تعتبر صحة الدماغ مهمة؟

الدماغ عضو معقد يؤثر على جميع جوانب حياتنا اليومية من خلال ثلاثة مستويات من الوظائف:



تفسير الحواس والتحكم في الحركة

الدماغ يقوم بتفسير المعلومات الحسية والتحكم في الحركة الجسدية.

صيانة العمليات المعرفية والعقلية والعاطفية

يشمل ذلك التفكير، الذاكرة، الفهم العاطفي، والتحكم في العواطف.

الحفاظ على السلوك الطبيعي والإدراك الاجتماعي

يشمل ذلك كيفية التفاعل مع الآخرين وفهم السلوكيات الاجتماعية.