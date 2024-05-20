دبلوماسي : منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في صمت مخزٍ تجاه حظر وسائل إعلام روسية

وصف المبعوث الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الإثنين، صمت المنظمة على قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بحظر بث عدد من وسائل الإعلام الروسية بـ"المخزي"، مُشيرًا إلى أن التهم الموجهة ضد المواقع والصحف الروسية "ليس لها أساس من الصحة".

وقال لوكاشيفيتش، في منشور بثه عبر موقع (تلجرام)، إن الصمت المخزي على هذه القضية من جانب قادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهيئاتها المختصة ، وتحديدًا المعنية بشؤون وقضايا الإعلام يعطي دلالة واضحة على ازدواجية المعايير لديهم فيما يخص قضايا حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والحصول على المعلومات"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأشار إلى أن قرار الحظر يبرهن على عدم قدرة بروكسل على التخلص من وسائل الإعلام غير المرغوب فيها، نظرًا لأنها تبث الحقائق المزعجة بالنسبة لها، موضحًا أن تكرار التهم التي "ليس لها أي أساس من الصحة" ضد وسائل الإعلام الروسية، ومزاعم أنها تنشر معلومات مُضللة "لا يؤدي سوى إلى ارتفاع أسهمها وزيادة أعداد متابعيها".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن حظر بث عدد من وسائل الإعلام الروسية، بما فيها بث عدد من وسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية.