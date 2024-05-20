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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ماهو الجدول الزمني لانتخاب رئيس جديد لإيران

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

بعد الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحيته، أمس الأحد، باتت البلاد على أعتاب عهد جديد يقوده رئيس آخر سيخلف الرئيس الراحل، في انتخابات حددها الدستور، وأوجب إجراءها خلال 50 يوما.

كشفت الوكالة الإيرانية عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، حيث يبدأ المرشحون في التسجيل والتقدم بأوراق ترشحهم خلال الفترة من 30 مايو حتى 3 يونيو.

ومن المقرر ان تستمر الحملات الانتخابية خلال الفترة من 12 إلى 27 يونيو، تمهيدا للنتخابات التي ستُجرى 28 يونيو.
ولقي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، و7 آخرين مصرعهم بعد تحطم مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية نائية شمال غرب إيران.

وإلى حين انتخاب رئيس إيراني جديد، سيظل النائب الأول للرئيس الراحل، محمد مخبر، رئيسا مؤقتا للبلاد، بعد موافقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وفق المادة 131 من الدستور الإيراني التي تحدد آلية سد الفراغ الرئاسي الذي تحقق بوفاة رئيسي.

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