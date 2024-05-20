جنوب إفريقيا ترحب بالمطالبة بإصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيل

قالت رئاسة جنوب إفريقيا اليوم الإثنين إنها ترحب بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قياديي حركة حماس استنادا على زعم ارتكابهم جرائم حرب.

وقال مكتب الرئيس سيريل رامابوسا في بيان: يتعين المساواة بين الجميع في تطبيق القانون لدعم سيادة القانون الدولي وضمان محاسبة من يرتكبون جرائم بشعة وحماية حقوق الضحايا.

وتقدمت جنوب أفريقيا، وهي صوت بارز في الدفاع عن قضية الفلسطينيين، بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل.

ونفى قادة إسرائيل وحماس مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلو الجانبين قرار المدعي العام فيما يتعلق بكل طرف على حدة.