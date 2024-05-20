الوطنية الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو يؤكد أنه لاحصانة لأحد من القانون

رحب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي بقرار مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان توجيه اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يواف غالانت بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وجرائم القتل والإبادة والتجويع والحصار والحرمان من وسائل الحياة ضد الشعب الفلسطيني.

كما رحب البرغوثي بطلبه من هيئة قضاة محكمة الجنايات الدولية إقرار إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت والتأكيد أن لا أحد محصن من القانون الدولي.

واعتبر البرغوثي أن هذه الخطوة الأولى في اتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبها حكام وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبتهم عليها، ولن يضيع حق وراءه مطالب.

وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الإثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.

وقال كريم خان، في بيان إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة .

من جانبها، أعلنت لحاجه لحبيب وزيرة الخارجية البلجيكية، دعمها لعمل الجنائية الدولية وقالته إنه يجب محاكمة مرتكبي الجرائم في غزة على أعلى مستوى بغض النظر عن مرتكبيها.