زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لتنظيم أداء الخدمة العامة للخريجين

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب ابراهيم محمد الديب، بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة والعلوم والهندسة لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء.

وأكد الديب، وجود ضرورة ملحة بتكليف خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة ومدتها عام بعد التخرج خاصة في ظل العجز بالقوى البشرية بالجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهيئة سلامة الغذاء مما يعيق أداء مهامهم فضلاً عن تأهيل شباب الخريجين واعدادهم لسوق العمل.

وعقب الدكتور يحي حسين، مدير وحدة الانشطة التعاقدية بمعهد التخطيط، معلنا استعداد معهد التخطيط القومي المساهمة في إعداد دراسة تفصيلية عن كيفية الاستفادة من المقترح بتكليف شباب الخريجين بأداء الخدمة العامة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهيئة سلامة الغذاء والوزارات التي بحاجة الي قوي بشرية.

وقال صبرى عبد الحميد، رئيس الادارة المركزية للتنمية الاقتصادية والاستثمار، إن وجود خطة عامة لدي وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجي الجامعات على مؤسسات الدولة بناء علي طلبهم وان ما يعيق التعميم هو عدم الزامية الخريجين بأداء الخدمة العامة وضعف المقابل المادي.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والعمل والوزارات المستفيدة بوضع رؤية واضحة لاداء الخدمة العامة وتتضمن منح التدريب والخبرة اللازمة لسوق العمل مع تحفيزهم بمقابل مادي واولوية التعين بالدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهات المكلفين بها مع ضرورة نشر ذلك بوسائل الاعلام المختلفة.