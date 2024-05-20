مسؤولو الأمم المتحدة يقدمون تعازيهم في وفاة الرئيس الإيراني وعدد من مسؤوليه

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الحزن لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وزملائهما في حادثة تحطم مروحية في 19 مايو.

وقدم أنطونيو غوتيريش تعازيه الحارة لأسر المتوفين ولحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية.

وأبدى دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة صدمته وحزنه البالغين إزاء الحادثة المأساوية لتحطم المروحية التي أدت إلى مصرع الرئيس الإيراني وعدد من كبار مسؤولي حكومته.

وقدم تعازيه لحكومة وشعب إيران وللأسر الثكلى، لوفاة قائدهم وأحبائهم.