الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسؤولو الأمم المتحدة يقدمون تعازيهم في وفاة الرئيس الإيراني وعدد من مسؤوليه

رئيس إيران رئيسي
رئيس إيران رئيسي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الحزن لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وزملائهما في حادثة تحطم مروحية في 19 مايو.

وقدم أنطونيو غوتيريش تعازيه الحارة لأسر المتوفين ولحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية. 

وأبدى دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة صدمته وحزنه البالغين إزاء الحادثة المأساوية لتحطم المروحية التي أدت إلى مصرع الرئيس الإيراني وعدد من كبار مسؤولي حكومته. 

وقدم تعازيه لحكومة وشعب إيران وللأسر الثكلى، لوفاة قائدهم وأحبائهم.

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