ارتفاع العائد على السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوى منذ 2013

ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى منذ عام 2013 وسط توقعات بأن يستمر البنك المركزي بدعم العملة الضعيفة ورفع أسعار الفائدة.

بنك اليابان

فيما ارتفع العائد على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.975% صباح اليوم الاثنين، وهو مستوى سجل آخر مرة عندما بدأ محافظ بنك اليابان المعين حديثاً حينها هاروهيكو كورودا تخفيفًا نقديًا جذريًا في عام 2013.

كما ارتفعت عائدات الديون المستحقة خلال 20 إلى 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها خلال العقد وهو ما يشجع المستثمرين اليابانيين على وضع المزيد من أموالهم في الديون المحلية بدلا من الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا.

كان بنك اليابان قد أعلن عن شراء كمية أقل من السندات الحكومية للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، ساعيا من خلال هذه الخطوة لتقليص تواجده في أسواق الدين في البلاد.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي يبعده عن أسعار الفائدة السلبية، لكن من المتوقع أن يتريث في التخلي عن سياساته المالية فائقة التيسير في ظل وضع الاقتصاد الهش.

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يعود لمستوى 39 ألف نقطة

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، ليعود لمستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى في شهر، في حين أبقت التوقعات المرتفعة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تفاؤل السوق.

وأغلق نيكاي مرتفعا 0.73% عند 39069.68 نقطة، ليقفز أكثر من 1% أثناء الجلسة قبل بدء عمليات جني أرباح. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المؤشر الرئيسي إلى نطاق 39 ألف نقطة المهم نفسيا منذ 15 أبريل.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.82% ليصل إلى مستوى 2768.04 نقطة.

ودفعت بيانات التضخم التي جاءت الأسبوع الماضي أقل من المتوقع المتعاملين مرة أخرى إلى توقع خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، ما عزز معنويات الأسواق عالميا ومن ثم دعم الأسهم اليابانية.

وسجل المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في وقت سابق من هذا العام قبل أن ينخفض ​​​​قرابة 5% الشهر الماضي في أكبر انخفاض شهري له منذ ديسمبر 2022، وصعد المؤشر 16% هذا العام.

وارتفع 183 سهما من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكاي. ومع ذلك، تضاءل حجم المكاسب، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح.

وصعد سهم فاست ريتيلينغ فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.9%، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 0.7%.

وقفز سهم شين إتسو للكيماويات التي تصنع منتجات رقائق السيليكون فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 4.2%.

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.8%.

وانخفض سهم أدفانتست فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.4%، وسط ترقب الأسواق لنتائج أعمال شركة إنفيديا الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع. وإنفيديا أحد عملاء أدفانتست.