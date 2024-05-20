ضمن قوائم الإنتظار.. إجراء 19 عملية زراعة قوقعة للأطفال بهلال سوهاج

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 19 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع الهيئة بسوهاج أنه تم استضافة مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج لفريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام بالقاهرة، والدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بالمعهد، لافتاً إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية؛ لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال أن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى ( 338 حالة ) منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرا إلى إجراء تلك العمليات بمساعدة الفريق الطبي المتميز بالمستشفى .

وفي سياق آخر قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أنه تم تلقي أكثر من 8 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في السابع من مايو الجاري وحتى الآن، لافتا إلى استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين ممن لم يتقدموا بسرعة التقدم بطلبات التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير على المواطنين .

ومن جانبه أشار اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء، أنه تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ، تقوم المراكز التكنولوجية بالعمل واستقبال طلبات المواطنين للتصالح طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى استقبال الطلبات بمجمعات الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك لمنع التكدس والازدحام واستقبال أكبر عدد ممكن من الطلبات .