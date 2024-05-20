المشدد 5 سنوات للمتهمين بتمزيق جسد مواطن

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم حكمًا يقضي بمعاقبة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدائرة مركز جرجا، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وورد بلاغ إلى مركز شرطة جرجا يفيد باتهام المحكوم عليهم بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بين الطرفين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات صحة البلاغ، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين وتم اتخاذ اللازم حيالاهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق آخر قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بالتخلص من والد خطيبته بالاشتراك معها، لرفضه زواجهما قبل إتمام ابنته السن القانونية، لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد عبد المؤمن، والمستشار الدكتور خالد الزناتى، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وذلك فى القضية رقم 907 لسنة 2024 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 105 لسنة 2024 كلى شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد قاسم، المحامى العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم محمد "أ.م.أ" 20 عامًا، سائق "توك توك"، ومقيم بقرية أبو دشيشة مركز بلقاس، للمحاكمة الجنائية، لأنه فى يوم 18/1/2024 - بدائرة مركز بلقاس - محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليه أ. ا. عبد الحميد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين" استحصل عليه من ابنة المجنى عليه، فاستدرجه إلى الجراج الخاص به، زاعمًا وجود عطل بدراجته النارية، وما أن ظفر به حتى استل السلاح الأبيض سالف البيان، مباغتًا إياه بعدة طعنات متوالية، فسقط قتيلًا، وقام بتغطيته بملاءات استحصل عليها أيضًا من ابنة المجنى عليه، وقام بإلقائه بمياه البحر، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات التى جاءت كالتالي:

أخفى أشياء مسروقة وهى مبلغ مالى قدره أربعة وعشرون ألف جنيه مملوك للمجنى عليه، بأن استحصل عليه من ابنة المجنى عليه، مع علمه بكونه متحصلة من واقعة سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.