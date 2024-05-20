الوفد تحصد 3 جوائز بمسابقة الصحافة المصرية لعامى 2022و 2023

أعلن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية نسختى 2022م و2023م، وأسماء الفائزين فى المسابقة بعد انتهاء لجان تحكيم المسابقة من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال الفائزة.

وأكد محمود كامل وكيل النقابة المشرف العام على المسابقة أنه سيتم نشر الأعمال الفائزة وحيثيات اختيار لجان التحكيم لها على موقع النقابة والصفحات الخاصة بالنقابة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحصدت "الوفد" 3 جوائز، إذ قررت لجنة التحكيم منح جائزة الكاريكاتيرعن عام 2022 مناصفة بين الزميل /عمرو عكاشة عن كاريكاتير بعنوان "إن غلي سعر الفول..الدولار هو المسئول"،بجريدة الوفد .والزميل / أحمد دياب ، عن كاريكاتير بعنوان "ليالى الشتاء الدافئة"،بمجلة روزاليوسف كما حصد الزميل /خيرى حسن جائزة الصحافة الفنية ، عن عام 2023 تحقيق بعنوان " فك لغز السطو على كلمات النشيد الوطنى "بلادى-بلادى"..أحاديث عاصفة فى مئوية سيد الموسيقى العربية،جريدة الوفد كما حصل الزميل صلاح صيام على جائزة المقال الصحفى لعام 2022 عن سلسلة مقالات بعنوان" جريمة بلا عقاب" مناصفة بين الزميل محمد عبدالعزيز ، عن مقال " ملك ..ملاك الجنة" ، موقع الجمهورية