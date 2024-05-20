بعد التتويج بالكونفدرالية.. ماذ قدم أحمد حمدي مع الزمالك حتى الأن ؟

ساهم أحمد حمدي الوافد الجديد إلى القلعة البيضاء، في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما سجل هدف فوز الزمالك على نهضة بركان المغربي.

وتوج الزمالك بالكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نفس المنافس، نهضة بركان.

وخاض أحمد حمدي مع الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية 7 مباريات ، ولم يغب عن أي مباراة سوى لقاء وحيد كان ضد أكاديمية سوار الغيني في دور المجموعات.

وكان هدف أحمد حمدي الأول مع الزمالك أمام فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، قبل أن يمنح الزمالك اللقب بهدف أمام نهضة بركان.

وكان أحمد حمدي انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من نادي مونتريال الكندي ، بعد أن انطلق في مسيرته الكروية في صفوف النادي الأهلي ثم الجونة.