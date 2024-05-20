سمير غانم.. اضحك الملايين ومات في عزلة

يحل اليوم الموافق 20 مايو الذكرى الثانية لرحيل نجم الكوميديا سمير غانم، الذي توفي إثر تدهور حالته الصحية بسبب مضاعفات فيروس كورونا، تاركًا خلفه إرث كبير من الأعمال الفنية العظيمة .

فكان سمير غانم من أبرز الفنانين في بداية السبعينات حيث تنوعت أعماله الفنية بين السينما والمسرح والتلفزيون، وفي نهاية السبعينات وبداية الثمانينات قدم مع جورج سيدهم أهم مسرحيتان في تاريخهما المشترك الفني وهما "مسرحية المتزوجون" عام 1978 ومسرحية "أهلاً يا دكتور" عام 1981.

فحتى الآن عند مشاهدة أحد أعماله أو شخصياته المشهورة كـ "فطوطة" تُرسم الإبتسامات العريضة على وجوهنا، حتى أن خطفه الموت من بين بناته وعائلته ومحبيه جميعًا ، فبعد أن اعتاد وجود الكثير حوله من عائلته وأصدقائه المقربين ووجوده على خشبة المسرح يُضحك المئات، توفى وحيدًا في عزلة تامة بسبب فيروس كورونا الذي خطف الملايين من الأرواح .

وفاة نجم الكوميديا سمير غانم

قضى سمير غانم آخر أيامه في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بفيروس كورونا، والذي اختاره هو وزوجته الراحلة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، ليتم نقلها هي الأخرى للمستشفى، ليرحل سمير غانم من دون وداع حبيبته وزوجته شريكة عمره ونجاحه، من دون علمها، حيث أخفى عنها الجميع نبأ وفاته حفاظًا على حالتها النفسية خلال فترة علاجه، ولكن كا ن للقدر رأي آخر حيث لحقت بشريك عمرها بعد عدة أسابيع.

من هو سمير غانم

هو ممثل كوميدي تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها طبيخ الملايكة وروميو وجوليت، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات.

وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية المتزوجون، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية أهلاً يا دكتور، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة و فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.

حياته الأسرية

تزوج سمير غانم ثلاث مرات في حياته إحداهما امرأة صومالية ولم يستمر الزواج ثم تزوج من سيدة أخرى حتى إلتقى بشريكة عمره وأم بناته الممثلة دلال عبد العزيز وذلك بعد لقائمها معاً في مسرحية أهلا يا دكتور، وأنجبا ابنتين هما دنيا وأمل الشهيرة باسم "إيمي".