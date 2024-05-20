الإثنين 20 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قوافل تعليمية ومراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بالمنيا

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا  ، وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، برئاسة حمدي حسن وكيل الوزارة ، عن سير العمل في مبادرة القوافل التعليمية المجانية ، للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على مستوى مراكز المحافظة .

أكد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، أن مبادرة  القوافل التعليمية المجانية ، تهدف إلى دعم طلاب المحافظة وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب ، من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية  ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن القافلة تشمل مجموعة متميزة من الموجهين الأوائل والمعلمين المتميزين ، وذوي الخبرات في جميع المواد الدراسية ، بهدف الوصول إلى جميع الطلاب، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور.

 

وأوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء المادي عن أسر الطلاب من خلال توفير مراجعات نهائية مجانية ، ودعم طلاب الثانوية العامة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للإمتحانات ، إتاحة فرص متساوية لجميع الطلاب بغض النظر عن قدراتهم المادية أو مكان سكنهم ، وأضاف وكيل التعليم ، أن المبادرة تشمل مجموعة من الموجهين الأوائل ، والمعلمين المتميزين ذوي الخبرة في جميع المواد الدراسية.

 

وتقديم شرح للمواد الدراسية مع التركيز على النقاط المهمة والإمتحانات ، حل نماذج امتحانات سابقة وتدريب الطلاب على أساليب الإمتحان، تقديم نصائح وإرشادات لتحسين مهارات التعلم والتركيز ، وتُقام المراجعات في مراكز مختلفة بالمحافظة ،  لضمان سهولة الوصول إليها من قبل جميع الطلاب ، فيما أكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، أهمية هذه المبادرة ودورها في دعم مسيرة طلاب الثانوية العامة ، وتحقيق النجاح المنشود  ، كما دعت جميع طلاب الثانوية العامة في المنيا ، للإستفادة من هذه المبادرة المجانية لتحسين تحصيلهم الدراسي ، وتحقيق نتائج متميزة في الامتحانات.

الجريدة الورقية