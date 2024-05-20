قوافل تعليمية ومراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بالمنيا

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، برئاسة حمدي حسن وكيل الوزارة ، عن سير العمل في مبادرة القوافل التعليمية المجانية ، للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على مستوى مراكز المحافظة .

أكد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، أن مبادرة القوافل التعليمية المجانية ، تهدف إلى دعم طلاب المحافظة وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب ، من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن القافلة تشمل مجموعة متميزة من الموجهين الأوائل والمعلمين المتميزين ، وذوي الخبرات في جميع المواد الدراسية ، بهدف الوصول إلى جميع الطلاب، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء المادي عن أسر الطلاب من خلال توفير مراجعات نهائية مجانية ، ودعم طلاب الثانوية العامة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للإمتحانات ، إتاحة فرص متساوية لجميع الطلاب بغض النظر عن قدراتهم المادية أو مكان سكنهم ، وأضاف وكيل التعليم ، أن المبادرة تشمل مجموعة من الموجهين الأوائل ، والمعلمين المتميزين ذوي الخبرة في جميع المواد الدراسية.

وتقديم شرح للمواد الدراسية مع التركيز على النقاط المهمة والإمتحانات ، حل نماذج امتحانات سابقة وتدريب الطلاب على أساليب الإمتحان، تقديم نصائح وإرشادات لتحسين مهارات التعلم والتركيز ، وتُقام المراجعات في مراكز مختلفة بالمحافظة ، لضمان سهولة الوصول إليها من قبل جميع الطلاب ، فيما أكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، أهمية هذه المبادرة ودورها في دعم مسيرة طلاب الثانوية العامة ، وتحقيق النجاح المنشود ، كما دعت جميع طلاب الثانوية العامة في المنيا ، للإستفادة من هذه المبادرة المجانية لتحسين تحصيلهم الدراسي ، وتحقيق نتائج متميزة في الامتحانات.