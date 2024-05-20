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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حفلات صيف 2024| عبير نعمة مع جمهورها في الكويت

عبير نعمة
عبير نعمة

تحيي الفنانة عبير نعمة حفلًا غنائيًا جديدًا في الكويت، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك، ويضم رموز الغناء العربي.

 

ومن المقرر أن يقام حفل عبير نعمة في 20 يونيو على مسرح مركز جابر الأحمد الثقافي، بقيادة موسيقية للمايسترو أندريه معلولي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

أغنية عبير نعمة الجديدة “سجّان”

كانت أحدث أغاني عبير نعمة من خلال “سجّان”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

أغنية سجّان من كلمات عمر المصري، ألحان محمود أنور، وتقول كلماتها "سجان قافل عليا ببان
وعملت لي قلبان قلبي اللي كان غلبان دايب سبحان اللي مغير حال وانا للجمال ميال سهمك رشق في العين صايب سجان قافل عليا ببان وعملت لي قلبان قلبي اللي كان غلبان دايب سبحان اللي مغير حال
وانا للجمال ميال سهمك رشق في العين صايب ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه
أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ويا روحي عاللي ربكني ملكني
وخدني في ثانية هواه أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ده السحر اللي بيسحرني
في قلبي كأن النار قايداه والشوق سكني يابا الشوق سكني قدام العين دي هعمل ايه
برموشي أنا غطيه من الناس أنا هارقيه وأخبي شباك قلبي اتفتح فلقاه
رمش العيون خباه ومنمش يا ولداه قلبي ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه
أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ده السحر اللي بيسحرني
في قلبي كأن النار قايده والشوق سكني".

 

 

 

 

 

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