شيرين عبد الوهاب| حذف أحدث أغانيها من يوتيوب ومصير أعمالها الجديدة

حذفت شركة روتانا أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب “الدهب”، بعد حوالي 5 شهور من طرحها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، في ظل الأزمة المستمرة بينها وبين الشركة على حد قولها .

الأسباب الكاملة لحذف أغنية الدهب

جاء حذف أغنية “الدهب” بعد تقديم شيرين عبد الوهاب بلاغ للنائب العام ضد كل من الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويمثلها السيد سالم الشيخ صالح الهندي " عن نفسه وبصفته " الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام "عن نفسه وبصفته " مدير شركة روتانا وهاني عفت محمد العزب " عن نفسه وبصفته " رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة روتانا.

وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب ان البلاغ يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع علي حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح اغنية الدهب علي مواقع شركة روتانا والتربح من ذلك العمل الغير مشروع، و تلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وقد فؤجئت شيرين عبد الوهاب بقيام المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية ( الدهب ) بدون الحصول علي أيه تنازلات أو موافقات منها، حيث أنها هي الوحيدة المالكة لتلك الأغنية وتم نشر وبث الأغنية علي مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها وبذلك يكون المشكو في حقهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن نشر تلك الأغنية علي مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق علي المصنف قامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر .

شيرين عبد الوهاب تسائل “مش عارفة روتانا موقفة الدنيا ليه؟"، والشركة ترد “لم نستلم أغنية جديدة منها”

كانت قد تحدث شيرين عبد الوهاب عن مشاريعها الغنائية القادمة في تصريح تليفزيوني، قائلة " فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلهم امتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟".

وعلى الفور جاءت روتانا برد رسمي على حديث شيرين بشأن أغانيها الجديدة الواقعة تحت تصرف الشركة دون وضوح مصيرها، مؤكده بأنها لم تستلم من شيرين أي أغنية جديدة بصوتها .

مشاهدات أغنية الدهب قبل حذفها من يوتيوب

حققت أغنية الذهب قبل حذفها أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب فور طرحها، تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتقول كلماتها “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.