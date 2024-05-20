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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تنفيذ أعمال صيانة ونظافة 1834 عمارة بالإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

أعمال الصيانة والنظافة
أعمال الصيانة والنظافة

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة، أن الشركة واصلت تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية لمواقع ومكونات 1834 عمارة بها 44316 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق مختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة.

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وأشار “حسن”، إلى أن المواقع التي تم إجراء أعمال الصيانة والنظافة بها بمدينة أكتوبر الجديدة شملت: قطاعات ( أ – ب - ج – د )، بمنطقة الـ800 فدان.

وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وصيانة الأسطح، والأبواب والنوافذ، بجانب صيانة إنارة المداخل والسلالم، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، والمسطحات الخضراء، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، وغير ذلك من أعمال، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.

وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.

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