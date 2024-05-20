وزير التنمية المحلية يعلن التسليم النهائى لـ 3 مدافن صحية بالوادي الجديد

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن الانتهاء اليوم الاثنين من تسلم محافظة الوادي الجديد بصورة نهائية لـ3 مدافن صحية آمنة بمراكز (الخارجة-الداخلة-الفرافرة) بالوادي الجديد وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 96 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال وزير التنمية المحلية إن اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام أعمال المشروعات الجارية فى منظومة المخلفات الصلبة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات قامت اليوم بمتابعة من الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بتسليم وتفقد المدافن الصحية الآمنة بالوادي الجديد بحضور ممثلى المحافظات والوزارات والجهات المعنية للبدء فى دخولها الخدمة فى منظومة المخلفات على أرض الوادي الجديد، مشيراً إلى أهمية الإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة بالمحافظات حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء تلك المشروعات في كل من مدن (الداخلة-الخارجة-الفرافرة) علي مساحة 8 فدان لكل مدفن وهي عبارة عن خلايا دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

كما يوجد بتلك المدافن شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدافن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بالخارجه 32 مليون جنيه ، وللمدفن الصحي بالداخلة 33 مليون جنيهً ، وللمدفن الصحي بالفرافرة 31 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الوادي الجديد 96 مليون جنيه .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.



