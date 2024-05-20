سامح شكري: نعمل مع أثينا لتعزيز العلاقات

قال سامح شكري، وزير الخارجية ، إن استمرار التعاون مع أثينا للاستفادة من خبرات وآراء اليونان في مختلف المجالات والأمور التي تعزز العلاقة بين البلدين.

وتابع “شكري” خلال مؤتمر مع نظيره اليوناني عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أنه :"لدينا رؤية مشتركة سواء حول العلاقات الثنائية أو الأوضاع الإقليمية".



وأضاف :"مشروع الربط الكهربائي أحد أوجه التعاون مع اليونان، ونتطلع لأن يكون هو حلقة الوصل ليس فقط بين مصر واليونان، ولكن بين مصر والاتحاد الأوروبي".



وواصل شكري:"تباحثنا حول العديد من الملفات السياسية والأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين، ولدينا تعاون مثمر في منتدى غاز شرق المتوسط".

وزير الخارجية يتوجه إلى أثينا لتعزيز العلاقات ومناقشة أزمة غزة





وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم، إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقة المميزة والوثيقة التي تطورت وترسخت بشكل متنامٍ خلال السنوات الأخيرة.

كما تستهدف الزيارة التشاور وتنسيق المواقف حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري سيعقد خلال زيارته عددًا من اللقاءات المهمة، في مقدمتها لقاء وزير خارجية اليونان "جورجيوس جيرابيتريتيس"، حيث يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة لمتابعة تنفيذ برامج التعاون الثنائي وتعزيزها، والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، بالإضافة إلى مواصلة التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأردف المُتحدث الرسمي، بأنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري أيضًا مع "ديميتري كوبيلوزيس"، رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء في إطار متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، فضلاً عن إجراء بعض اللقاءات الصحفية والحوارية مع وسائل الإعلام اليونانية.