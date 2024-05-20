مد أجل الحكم في الطعون على بطلان انتخابات نادي الزمالك

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم في طعون بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، والتي أجريت بتاريخ 2023/10/20، بعد إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لـ جلسة الاثنين المقبل.

وكان مرتضى منصور قال فى تصريحات صحفية، انتخابات نادي الزمالك كانت كلها بلطجة وتزوير وإجراءاتها باطلة.. وحسام المندوه كان صادر ضده حكم باستبعاده من الانتخابات ورغم كده كان موجود في القائمة.

وواصل: أنا اتبرعت بـ 200 مليون جنيه لـ نادي الزمالك وكل ده مثبت في المستندات وقدمتها للمحكمة، وأنا اللي عامل عقد الأرض بتاعة النادي في 6 أكتوبر ودفعت فلوسه في 2003.

وأضاف مرتضى منصور: هدموا حمامات السباحة في نادي الزمالك ولما مشيت من النادي كنت سايب ملايين فيه.. وكانوا عاوزين مني أتابع قضية خالد بو طيب بعد ما سيبت النادي، طب هو أنا فاضي ليهم.

واستكمل: الأهلي خد من الزمالك 16 بطولة في شهرين في كل الألعاب من بعد ما سيبت النادي، والزمالك هينزل درجة تانية لو فضل على المنظر ده والمجلس الحالي استمر، وحسين لبيب طلع في التليفزيون يشوه فيا.