أوكرانيا: إصابة 3 أشخاص في هجمات روسية على إقليم دونيتسك

أصيب 3 أشخاص من إقليم "دونيتسك" بأوكرانيا اليوم الاثنين جراء قصف روسي لعدة مناطق تابعة للإقليم في الساعات القليلة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن الروس أصابوا ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك، وهم بالتحديد شخصين في بلدة (بيفنيتشني) وآخر في بلدة (كاترينيفكا).

وأضاف المسئول الأوكراني أن العدد الإجمالي لضحايا القوات الروسية في إقليم دونيتسك وصل إلى 1966 قتيلاً و4904 مصابين منذ بدء العمليات العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا، وذلك من دون احتساب عدد الضحايا في بلدتي "ماريوبول" و"فولنوفاخا".

الخارجية الروسية: لافروف يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

أعلنت الوكالة الرسمية لإيران وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية في حادث تحطم المروحية.

وقالت الوكالة الرسمية لإيران في بيان لها: استشهد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح أمس الأحد، سد قيزقلعة سي المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويًا.

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقون له بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان حتفهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.

من هو إبراهيم رئيسي؟

ولد إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة، وما إن انتهى من مراحله الدراسية تولى النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.

بعد رحيل الخميني تم تعيين إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من عام 1989 وحتى 1994.

وفى سنة 1994 تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران وبقي حتى فيه عام 2004.

كان إبراهيم رئيسي من عام 2004 حتى 2014 المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.

ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ 6 من أبريل عام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.

ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 وأعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021 بنسبة بلغت 62 في المائة من أصوات الناخبين المشاركين و29.77 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين.

تولى إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في الـ4 من أغسطس عام 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.