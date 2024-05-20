يوم ترفيهي وبهلوان.. بلجيكية تدعم الأطفال محاربي السرطان بالأقصر

للمرة الثانية، زارت سائحة بلجيكية متخصصة في أنشطة الأطفال مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة في الأقصر؛ لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني في أقسام المستشفى.

وكان في استقبال السائحة البلجيكية فريق العلاقات العامة في المستشفى، حيث اصطحبوها في جولة تفقدية؛ للتعرف على أحدث الأنظمة العلاجية في المستشفى وزيارة الأطفال المرضى في جو من البهجة والسرور والسعادة.

وقدمت البلجيكية العديد من الفقرات الترفيهية وعدد من الأنشطة وبهلوان للأطفال المرضى في جو من المحبة والسعادة رسمت بهم على وجوه الأطفال الفرحة والابتسامة.

وعبرت الزائرة البلجيكية عن شكرها وتقديرها لجميع العاملين داخل المستشفى؛ على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان، مشيدة في الوقت ذاته بالمستوى الطبي والإنشائي والخدمات المجانية التي تقدمها مستشفى شفاء الأورمان للمرضى، مؤكدة أن تواجدها بين مرضى السرطان في المستشفى للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية.

والتقطت السائحة البلجيكية الصور التذكارية مع المرضى، ونشرتها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ دعايةً للمستشفى، وتحفيز لأصدقائها لزيارة الأطفال وتقديم الدعم المعنوي لهم في أثناء رحلتهم ضد السرطان.

من جهته، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة السائحة البلجيكية للمرة الثانية، معربًا عن تقديره لها وحرصها على الزيارة المتكررة للمستشفى لدعم الأطفال المرضى من محاربي السرطان.

وأكد فؤاد، أن مثل هذه الزيارات تساهم في رفع معنويات الأطفال المرضى والشد من أزرهم طوال رحلتهم العلاجية الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي عليهم وهو ما يساهم في تحقيق نسب شفاء في مدد سريعة.