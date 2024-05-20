افتتاح قسم الأسنان بحميات مطوبس

افتتح الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ قسم الأسنان بمستشفى حميات مطوبس، حيث تم تجهيز وحدتين كاملتين للأسنان بالمستشفى وتم تزويدهما بجهاز أشعة وجهاز الحشو الضوئى وجهاز تنظيف الأسنان وجهاز حشو عصب روتادى بالإضافة للآلات والمستلزمات الطبية الخاصة بالعيادة ومزودة بجميع الآلات والمعدات الطبية اللازمة لخدمات طب الأسنان.

ذلك بحضور مدير عام طب الأسنان بالمديرية، والدكتور عبدالجواد الأجهورى، مدير مستشفى حميات مطوبس، والدكتور حمادة الشناوى نائب مدير المستشفى ورئيس قسم الأسنان، والدكتور عبدالله الشقرة نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد يونس مدير عام طب الأسنان بمديرية الصحة والدكتورة سماح جاد مدير الطب العلاج، والدكتور محمود العطار مدير إدارة الحميات، والدكتور كريم قنديل مدير الطب العلاجى بإدارة الأسنان، والدكتورة أمانى القرش مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة وممثلين عن المجتمع المدنى.

وأوضح الدكتور محمد شقوير، أن هذه العيادة تم دعمها بالقوى البشرية اللازمة من أطباء وتمريض وفنيين، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بالمركز والأماكن المحيطة به.

كما تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، سير العمل بالمستشفى، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى به، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجه الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر الدكتور عبدالجواد الأجهورى، مدير المستشفى حميات مطوبس، وجميع العاملين بالمستشفى على مجهوداتهم.