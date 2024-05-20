الأم وظروف المعيشة الصعبة

ماجدة ابوزيد عبدالله سيدة مطلقة منذ 5 سنوات وتعول طفلين صغيرين فى التعليم «محمود» 14 سنة طالب فى الصف السادس الابتدائى و«أحمد» 12 سنة فى الصف الخامس الابتدائى والأم ربة منزل لا تعمل وليس للأسرة أى مصدر رزق ثابت يساعد الأم على تربية الأبناء واستكمال تعليمهم ومواجهة ظروف المعيشة الصعبة سوى معاش والدها الذى لا يكفى احتياجات الأسرة من مأكل وملبس ومصروفات دراسية للأبناء وإيجار المسكن 900 جنيه.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على تعليم الأبناء والعبور بهم إلى بر الأمان.