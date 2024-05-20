فرق قصور الثقافة تعود بالجماهير إلى زمن الفن الجميل فى احتفالية عيد الربيع بالإسكندرية

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الربيع شهد عمرو البسيونى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الاحتفالية الفنية التى أقامتها الهيئة على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، بحضور الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعدد كبير من قيادات الهيئة والفنانين والمثقفين، وسط أجواء فنية باهرة، وبحضور حشد جماهيرى كبير ملأ جنبات المسرح.

استهلت الفعاليات بالسلام الوطنى، أعقبه فيلم تسجيلى بعنوان «عيد الربيع فى مصر زمان» تضمن مشاهد من مظاهر احتفال المصريين فى المتنزهات والحدائق العامة، ثم توالت الفقرات الفنية بتقديم عدة فقرات استعراضية بمشاركة فرقتى بورسعيد والحرية للفنون الشعبية، بعدد من الأغنيات التى أضفت المزيد من البهجة على الأجواء وعادت بالجماهير إلى زمن الفن الجميل ومنها «الربيع، لغة الزهور، ضحك وجد ولعب». الحفل إخراج تامر عبدالمنعم،

وتواصلت الفعاليات مع عرض فنى لفرقة الأنفوشى للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيونى، قدم خلاله ميدلى صعيدياً أشعل حماسة الجمهور، تلاه باقة متميزة من الأغانى الطربية التى تعتمد على الإيقاع منها بجانب فقرة عزف منفرد لعدد من العازفين المتميزين منهم علا عطيان، بلال منصور، والطفل أيهم طوسون، واختتم الحفل بأغنيات من الفلكلور النوبى.

احتفالية عيد الربيع أقيمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، وفرع ثقافة الإسكندرية، ضمن أجندة حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تضم مجموعة مكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالاً بعيد الربيع وعيد العمال وعروض الموسم المسرحى وغيرها من الأنشطة التى تلقى إقبالاً جماهيرياً عالياً.