إنشاء مبني للصحة المهنية بمياه قنا بتكلفة 15 مليون جنيه

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية لمحطة مياه الصالحية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة.

أوضح المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية يقع على مساحة 650 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية ١٥ مليون جنيه.

وأضاف أن الهدف من إنشاء المبنى تنمية المهارات العملية للعاملين بمحطات المياه، والشبكات، وفنيين الكلور، وفنيين السلامة والصحة المهنية بالشركة وجميع الجهات الحكومية بمحافظة قنا لمواجهة أي حالات تسريب كلور أو اختناقات فى مناطق محصورة.

كما تفقد محافظ قنا إحلال وتجديد عدد ٢٦ بدالة (شفط وطرد) من الخردة واعادة تجديدها وتشغيلها وتجهيزها بتكلفة اجمالية ٢٠ مليون جنيه، وذلك لمواجهة أعطال خطوط الشبكات أو أعمال صرف صحى ومياه خطوط رئيسية ومواجهة أي أحداث سيول أو كوارث طبيعية.

قال المهندس رجب عرفة إن الـ ٢٦ بدالة تم تركيبهم من محركات المولدات القديمة لعمليات الآبار المغلقة بفرعى الشركة بأبوتشت وفرشوط حيث تم عمل عمرة لها وتركيبها على طلمبات جديدة لاستخدامها كبدلات صرف صحى لأعطال خطوط الشبكات في جميع أفرع الشركة علمًا أن تكلفة شرائها جديدة تبلغ حوالى ١٨٠ مليون جنيه يأتى ذلك في إطار تنمية موارد الشركة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل.

برووتكول تعاون

وفي وقت سابق تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي بقنا وجمعية ريدك للتنمية المستدامة، وذلك لتدريب العاملات بورشة الحياكة لدى الشركة .

وتقوم جمعية ريدك صرف مستحقاتهن الشهرية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير ورش الحياكة لدى الشركة.

وأوضح محافظ قنا، أنه بموجب بروتوكول التعاون سوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتجهيز الورشة بماكينات الحياكة والتطريز والسرفلة والعراوى وغيرها من التجهيزات المطلوبة لعمل الورشة وعمل الصيانة للماكينات والمعدات، فضلا عن إدارة الورشة، كما تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة لعاملات الإنتاج، كما تقوم جمعية ريدك بتدريب عاملات إنتاج للعمل باليومية على ماكينات الحياكة والتطريز والسرفلة والعراوي وغيرها من الماكينات الموجودة بالورشة المملوكة للشركة.

وترشيح عاملات الإنتاج المدربات للعمل لدى الطرف الأول بورشة الحياكة المشار إليها، وتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير العمل بالورشة.