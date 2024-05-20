نقيب الصيادلة بالإسكندرية: العمالة المصرية هى القوة الحقيقية للدولة المصرية

أكد الدكتور محمد انسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، أن القوة الحقيقية للدولة المصرية هى العمالة المصرية فهى صمام الامن لبلدنا مشيدا بالعمالة المصرية التى اثبتت نفسها فى الداخل والخارج ، واشار الى دور القطاع الصحى بكل فئاته خلال الازمات التى مرت بها المحافظة مثلما حدث خلال فترة وباء كورونا .

جاء ذلك خلال حضور نقيب صيادلة الاسكندرية احتفاليه اعلام حى الجمرك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل التنموي، للاحتفال بعيد العمال، واستهل الحفل بالسلام الجمهوري وقراءة بعض آيات من القرآن الكريم .

وقال الدكتور "الشافعى " نقيب صيادلة الإسكندرية، إن فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، هي فكرة وطنية للعمل الأهلى من أجل خدمة المواطنين والنهوض بالمجتمع وتعظيم المنفعة المجتمعية.

وأشار إلى أهمية تحقيق الأمان الوظيفى، والمتمثل في تطوير الذات وتطوير الأداء المهنى الغير مرتبط بالسن، مناشدًا الجميع بضرورة التعلم المستمر لمواكبة التطور العملاق والمتلاحق في كل المهن، خاصة العمالة المهنية .

وأكدت أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية، على قيمة العمال في دفع مسيرة التنمية وأهمية الاحتفال بعيد العمال تقديرًا وامتنانًا للجهود التي يبذلونها،

وقالت الدكتورة روحية ابو غالي، مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، أن التعليم الفني له دور كبير في بناء الاوطان، مؤكدة أن المستقبل لخريجي التعليم الفنى، مناشدة أولياء الأمور بدفع أبنائهم للدخول في مجال التعليم الفنى لضمان مهنة يحتاجها سوق العمل، موضحة انها في إدارة الجمرك التعليمية بدأت في حصر ذوى الهمم من موظفي الإدارة نسبة الـ5% أصحاب الكفاءات والموهبة من أجل دعمهم والاستفادة من قدراتهم.

واستعرض النائب فتحى عبداللطيف، مستشار الاتحاد المحلى لعمال مصر، تاريخ الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعدت عمال مصر، لأنها تعكس حرص الدولة واهتمامها بالعمال من خلال خلق بيئة عمل صحية، منوهًا أهمية العمالة الفنية في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج .

وأكد أن قرارات الرئيس السيسي لمست جميع الملفات والمشاكل التي يعاني منها العمال، ومنها ملف العمالة غير المنتظمة، مشيرا أن العامل الان يتمتع بالعديد بالمزايا وعلى رأسها مزايا التأمين الصحى والذى يخفف عن العامل حمل ثقيل من تكاليف العلاج والعمليات التي يحتاجها العامل على مدار خدمته وبعد المعاش