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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يرفض خروج بيرسي تاو وعبد المنعم

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

 قال الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامجه الإذاعي “من الآخر”، على شعبي إف إم، إن نادي كايزر شيفز الجنوب أفريقي تواصل مع الأهلي بشأن بيرسي تاو.

 

 وأضاف شبانة، أن كايز تشيفز تواصل من أجل معرفة موقف اللاعب للحصول على خدماته، الأمر الذي رفضته لجنة التخطيط على الفور، وغلق أي أبواب لخروج اللاعب في الفترة الحالية.

 

 وأشار شبانة إلى أن هناك محادثات من ناديي موناكو الفرنسي وجالاتا سراي التركي من أجل محمد عبدالمنعم، مدافع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأهلي لن يفرط في لاعبه إلا بمبلغ قد يصل إلى ٧ ملايين يورو.

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