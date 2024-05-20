مياه مشتول السوق بالشرقية تجتاز إختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تُعد مؤشراً لكفاءة المحطة وضمان إستدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشيداً بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه مشتول السوق وذلك بعد إجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من إستيفاء جميع إشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الإعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و 12 محطة معالجة للصرف الصحي.

جدير بالذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دورياً، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان إستدامة وإستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى قيام الإدارة العامة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قافلة مائية للأهالي بقرية المعالي التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى تواجد سياره خدمه العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصه بالشركة للاهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم وتنظيم العاب ترفيهيه استهدفت 400 طفل وطفلة من مختلف الأعمار السنيه بمركز الشباب بجانب مراجعه أغطية المطابق وتطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جودة مياه الشرب وكذلك حصر شكاوي العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجله لها.

كما تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، سير العمل بجميع المحطات، وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس عامر أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، محطتي مياه بني شبل المرشحة بمركز الزقازيق ومحطة مياه الزقازيق المرشحة.

وتم خلال الجولة التفقدية، مراجعة خطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية للمحابس للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة.

وشدد عامر أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً برفع كفاءة المحطات، وتطوير كفاءتها الآدائية، وذلك وفقا للخطة السنوية الموضوعة للإحلال والتجديد بهدف الحفاظ على الإستثمارات التى تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوي، وصولاً لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في أفضل صورة ممكنة، وحل أي مشكلات تطرأ في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، خاصة أننا في فصل الصيف، والذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك.

وفي سياق متصل، تسلم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شهادات اعتماد خطط سلامة ومأموينة المياه وتداول الصرف الصحي، حيث حصلت الشركة على اعتماد عدد 6 شهادات للمأمونية، وهم 4 محطات معالجة صرف صح «قنتير مركز فاقوس، والقرين مركز أبو حماد، وأبو متنا مركز ديرب نجم، ومشتول السوق مركز مشتول السوق».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامه للمأمونية بالشركة القابضة، ليصل بذلك إجمالي عدد الخطط المعتمدة لمأموينة تداول الصرف الصحي بالشركة لعدد 9 محطات حتى العام السابق 2023، لتكون بذلك الشركة أولى الشركات التابعة في مجال إعداد خطط مأموينة تداول الصرف الصحي بأكبر عدد خطط معتمدة، وايضا تطبيق الاجراءات التصحيحية الناتجة عن هذه الخطط في إطارها الزمني المحدد.