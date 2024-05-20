ازهرالغربية: فتح باب تسجيل مادة التخصص بكادر المعلم

أعلنت منطقة الغربية الأزهرية، فتح باب تسجيل مادة التخصص والمرحلة اعتبارا من 20/5/2024م حتى ‏‏30/6/2024م، للسادة شاغلي وظائف التعليم والمسكنين على مستويات وظيفية طبقا لأحكام القانون رقم ‏‏81 لسنة 2016 لمن يشغل المستوى الثالث (ج) في 31/12/2021 وما قبلها بأقدمية سنتين حتى تاريخ ‏‏31 /12 /2012والمستويات الوظيفية الأخرى وتسكينهم على الوظائف المقابلة للمستويات الوظيفية التي ‏يشغلونها طبقا الأحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في حالة استيفائهم ‏الشروط الواردة بالقانون سالف الذكر، وذلك بناء على خطاب الأكاديمية المهنية للمعلمين.‏

وقالت منطقة الغربية الأزهرية ينبغي الانتباه إلى ما يلي:‏

‏- المعلمون الذين تم استخراج أكواد لهم يجب عليهم الدخول على صفحاتهم الشخصية لدى موقع ‏الأكاديمية، لتسجيل مادة التخصص والمرحلة بنفسه مع التشديد بعدم المخالفة في تسجيل مادة التخصص ‏والمرحلة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.‏

‏- طبع استمارة تسجيل (المرحلة والتخصص) التي عليها البيانات المسجلة بعد ظهور جملة (تم التسجيل ‏بنجاح)، وتسليمها لقسم الكادر بالمنطقة.‏

استخراج أكواد لهم بإحضار استمارة بيانات مدرس على درجه ‏مالية

‏- التنبيه على المعلمين الذين لم يتم استخراج أكواد لهم بإحضار استمارة بيانات مدرس على درجه ‏مالية، وذلك ليتم استخراج أكواد لهم ليتمكنوا من تسجيل مادة التخصص والمرحلة.‏

‏- الالتزام بالمواعيد المقررة لتسجيل مادة التخصص والمرحلة والتي تبدأ من 20/5/2024م حتى ‏‏30/6/2024م.‏