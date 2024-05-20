ازهرالغربية: فتح باب تسجيل مادة التخصص بكادر المعلم
أعلنت منطقة الغربية الأزهرية، فتح باب تسجيل مادة التخصص والمرحلة اعتبارا من 20/5/2024م حتى 30/6/2024م، للسادة شاغلي وظائف التعليم والمسكنين على مستويات وظيفية طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 لمن يشغل المستوى الثالث (ج) في 31/12/2021 وما قبلها بأقدمية سنتين حتى تاريخ 31 /12 /2012والمستويات الوظيفية الأخرى وتسكينهم على الوظائف المقابلة للمستويات الوظيفية التي يشغلونها طبقا الأحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في حالة استيفائهم الشروط الواردة بالقانون سالف الذكر، وذلك بناء على خطاب الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وقالت منطقة الغربية الأزهرية ينبغي الانتباه إلى ما يلي:
- المعلمون الذين تم استخراج أكواد لهم يجب عليهم الدخول على صفحاتهم الشخصية لدى موقع الأكاديمية، لتسجيل مادة التخصص والمرحلة بنفسه مع التشديد بعدم المخالفة في تسجيل مادة التخصص والمرحلة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
- طبع استمارة تسجيل (المرحلة والتخصص) التي عليها البيانات المسجلة بعد ظهور جملة (تم التسجيل بنجاح)، وتسليمها لقسم الكادر بالمنطقة.
استخراج أكواد لهم بإحضار استمارة بيانات مدرس على درجه مالية
- التنبيه على المعلمين الذين لم يتم استخراج أكواد لهم بإحضار استمارة بيانات مدرس على درجه مالية، وذلك ليتم استخراج أكواد لهم ليتمكنوا من تسجيل مادة التخصص والمرحلة.
- الالتزام بالمواعيد المقررة لتسجيل مادة التخصص والمرحلة والتي تبدأ من 20/5/2024م حتى 30/6/2024م.