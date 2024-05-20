قيادات الوفد بالفيوم يدعمون مركز الأورام بالفيوم

حرص عدد من قيادات حزب الوفد بالفيوم على زيارة لدعم مركز الأورام بمحافظة الفيوم، ضم وفد قيادات الحزب الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة للوفد بالفيوم، وعضو الهيئة العليا، والدكتور خالد عطالله نائب رئيس جامعة الفيوم السابق، والقيادى بحزب الوفد وابراهيم عبد الباقى صالح السكرتير العام لحزب الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للوفد، والدكتور جرجس نسيم نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعبد الله حمد رئيس لجنة الوفد فى مركز سنورس.

كان فى استقبال قيادات حزب الوفد الدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس ادارة مركز الاورام بالفيوم والدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذى للمركز واحمد عرندس امين الصندوق وايمن مصطفى المتحدث الاعلامى لمركزالاورام .

جولة فى الاقسام بالمركز

قام قيادات الوفد بجولة فى مختلف اقسام المركز واستمعوا الى شرح من الدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس الادارة عن الخدمات التى يوفرها المركز لمواطنى الفيوم مشيرا الى ان المركز استقبل اكثر من 315 الف حالة فى جميع التخصصات الطبية من عام 2017 حتى نهاية عام 2023 من بينهم 6 الاف و633 حالة علاج كيماوى و21 الف 431 علاج اشعاعى واضاف ان المركز يستقبل يوميا حوالى 600 حالة سواء جلسات كيماوى او اشعاعى اوفى العيادات الخارجية التى تضم جميع الاقسام الطبية واشار الى ان مركز الاورام بالفيوم يخدم ابناء الفيوم ومحافظات شمال الصعيد بسعر رمزى ومجانا لغير القادرين .كما يعالج المركز حالات من الدول العربية الشقيقة السوادان وفلسطين واليمن .

واضاف "ابو طالب" ان المركز يقدم للمرضى العلاج الكيماوى والاشعاعى والكشف المبكر عن الاورام ووحدة المناظير والتغذية العلاجية ووحدة الاشعه - السونار –المقطعية العادية- الماموجرام- الديسكا ووحدة الفم والاسنان ووحدة رسم العصب والعضلات ورسم المخ بالاضافة الى العيادات الخارجية وانه فى القريب سيتم اجراء اشعة الرنين بالمركز.

واعلن رئيس مجلس الادارة عن البدء فى ترخيص مبنى مستشفى جراحة الاورام

اشار الدكتور صابر عطا الى ان هذه الزيارة هى الثانية له وكانت الاولى عام 2018 ولمس فى الزيارة الاخيرة مدى التطور الذى شهده المركز والاجهزة الحديثة التى دخلت لخدمة المرضى واثنى على حسن معاملة العاملين بالمركز والاطباء للمرضى .

واكد الدكتور خالد عطالله ان المركز حقق طفرة كبيرة فى علاج الاورام لابناء محافظة الفيوم ومحافظات شمال الصعيد ووفر الكثير من الوقت والجهد لابناء المحافظة خاصة الفقراء وان مركز اورام الفيوم من انجح المشروعات الخيرية الطبية في المحافظة ويستقبل الالاف من اهالي الفيوم يترددوا عليه سنويا ,ويوجد به اغلب التخصصات الطبية.

وطالب قيادات الوفد بالفيوم ابناء المحافظة باستمرار التبرع لمركز الاورام بالمحافظة لما يقدمه من خدمات فى علاج مرضى الاورام والامراض المختلفة لان المركز قائم على التبرعات .

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