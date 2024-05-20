طلاب الإعدادية يؤدون امتحاني الجبر والكمبيوتر بالإسماعيلية



يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس الإسماعيلية اليوم الاثنين الامتحان في مادتي الجبر والاحصاء والكمبوتر وعلوم التكنولوجيا وذلك في ثالث ايام امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسط إجراءات أمنية واستعدادات مكثفة داخل نحو ١٦٧ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة .

ويؤدي نحو ٢٧ ألفا و٨٧٨ طالبا وطالبة بمدارس الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم والبكم الامتحان في مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وعلوم التكنولوجيا على فترتين .تنتهي في الثانية عشر ونصف من ظهر اليوم.

صرح بذلك الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية .مؤكدا ان جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية. وتستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل الموافق ٢٣ مايو.

أمن قومي

وأكد بحيري أن الامتحانات العامة أمن قومي وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد و الالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط .

وشدد " بحيري " على تنفيذ التعليمات المنظمة لاعمال الامتحانات و ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافي على أن يتم توفير أماكن مفتوحة بالدور الأرضي لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الامراض للحفاظ على سلامة الطلاب والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان.

واكد سامي فضل وكيل المديرية ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة ظرف الأسئلة وفتحه في المواعيد المحددة مستعرضا أهم القواعد والتعليمات التي يجب الالتزام بها و توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة .

وطالب بضرورة التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه مشددا علي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة

وأكد الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ نحو ٢٧ الف و٨٧٨ طالب وبلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول ٧٨.٥٨%.