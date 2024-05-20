بعد وفاة الرئيس الإيراني .. من هو النائب الأول له "محمد مخبر"

بعد إعلان خبر وفاة الرئيس الإيراني "أيه الله إبراهيم رئيسي"، قام مجلس الوزراء الإيراني برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد مخبر"، باجتماع طارئ حيث أصدروا بيان تعزية لرئيس الجمهورية.

من هو محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني؟

ووفق لوكالة "رويترز"، نستعرض بعض المعلومات عن محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني، (68 عاما)، والذي من المتوقع، بناء على دستور إيران، أن يصبح رئيسا مؤقتا بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر .

يشكل مخبر جزءاً من مجلس مكون من ثلاثة أشخاص، إلى جانب رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، الذي سينظم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يوماً من وفاة الرئيس.

ولد محمد مخبر في الأول من سبتمبر 1955، ويُنظر إليه مثل رئيسي على أنه مقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة.

أصبح مخبر النائب الأول للرئيس في عام 2021 عندما تم انتخاب رئيسي رئيسًا.

قالت مصادر لرويترز في ذلك الوقت إن مخبر كان ضمن فريق من المسؤولين الإيرانيين الذين زاروا موسكو في أكتوبر ووافقوا على إمداد الجيش الروسي بصواريخ أرض-أرض والمزيد من الطائرات بدون طيار، وضم الفريق أيضا اثنين من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولا من المجلس الأعلى للأمن القومي.

كان مخبر في السابق رئيسا لستاد ، وهو صندوق استثماري مرتبط بالمرشد الأعلى.

في عام 2010، أدرج الاتحاد الأوروبي مخبر على قائمة الأفراد والكيانات التي فرض عليها عقوبات بسبب تورطهم المزعوم في "أنشطة نووية أو أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية". وبعد عامين، تمت إزالته من القائمة، وفي 2013 أضافت وزارة الخزانة الأمريكية ستاد و37 شركة تشرف عليها إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.

يذكر أنه تم إنشاء "ستاد"، واسمها الكامل "ستاد إجرائية فرمان حضرة إمام"، أو مقر تنفيذ أمر الإمام، بموجب أمر أصدره مؤسس الجمهورية الإسلامية، سلف خامنئي، آية الله روح الله الخميني، وأمرت مساعدين ببيع وإدارة العقارات التي يفترض أنها هجرت خلال سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979 وتوجيه الجزء الأكبر من العائدات إلى الأعمال الخيرية.