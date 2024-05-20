فئات لا يسمح لها بأداء فريضة الحج.. تعرف عليها

أيام قليلة وتنطلق أولى رحلات حج 2024 حيث من المقرر أن تنطلق الوفود بريًا يوم 23 ذو القعدة، وأولى رحلات موسم الحج طيران يوم 25 ذو القعدة الجاري.

وزارة السياحة والاثار

وقد كشفت وزارة السياحة والآثار أنه وفقاً للشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم، عن تحديد منفذ حالة عمار بالمملكة العربية السعودية كنقطة استقبال ومغادرة الحجاج برًا، والأتوبيسات الناقلة للحجاج ستقوم بمرافقتهم خلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وحتى عودتهم سالمين إلى الوطن، وعلى شركات السياحة الالتزام بجميع الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

موسم الحج

وينظم موسم الحج في مصر ثلاثة وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة

ولكن هناك بعض الفئات التي لا يسمح لها أداء فريضة الحج، ترصدها"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي

مرضى التليف الرئوي

حالات السمنة المفرطة المرضية

أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة

السيدات الحوامل في الشهور الأولى والأخيرة

أصحاب الأمراض النفسية والزهايمر

أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية

فاقد الأهلية أو الشخص غير الطبيعي