إصابة عامل بحروق نارية بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل يبلغ من العمر 54 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحروق نارية بالوجه والصدر أثناء قيامه بإشعال البوتاجاز حال تواجده بالمنزل تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز وامتدت النيران لملابسه وجرى حجزه بقسم الحروق بالمستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "أيمن . م . م . ع" 54 سنة عامل مصاباً بحروق نارية بالوجه والصدر يقيم ببدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب أ٥اد بأنه أثناء تواجده بالمنزل وقيامه بإشعال البوتاجاز حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز وإمتدت النيران لملابسه مما أدي لحدوث إصابته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق متصل شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة مزارع عجوز يبلغ من العمر 63 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ تعدى عليه نجلي عمومته بالضرب وإحداث إصابته وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . م . ا . م" 63 مزارع مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وطرف ثان "علي . م . ع . م" 31 سنة مزارع وشقيقه "عادل . م . ع . م" 25 سنة كهربائي الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني الأداة المستخدمة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .