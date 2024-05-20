مصرع طفل وإصابة والده في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بأسوان

شهد طريق النقرة شرق محافظة أسوان حادث إنقلاب سيارة ملاكي مما ادي الي مصرع شخص وإصابة آخر، حيث تم الدفع بسيارتى إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة العمومية.

وكانت الأجهزة المعنية بأسوان تلقت إخطاراً يفيد بحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق النقرة مما أسفر عن مصرع صغير وإصابة والده ، وتم الدفع بسيارتى إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو، والمصاب إلى مستشفى كوم أمبو المركزي.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينته، وبالفحص تبين مصرع جمال عبد الحميد محمود 12 سنة، وإصابة عبد المجيد محمود مرعى ، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.