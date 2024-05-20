طائرات روسية متطورة وفرق إنقاذ تصل لإيران للمساعدة في العثور على مروحية رئيسي

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال طائرتين متطورتين مع مروحيات خاصة إلى تبريز خلال ساعة مع 50 من رجال الإنقاذ الجبليين للمساعدة في العثور على مروحية رئيس إيران إبراهيم رئيسي.

وقال مستشار الرئيس الروسي إيغور ليفيتين، في اتصال هاتفي مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، إن "روسيا سترسل طائرتين ومروحية و50 من رجال الإنقاذ للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس إيران إبراهيم رئيسي".\

ونقلت وكالة "تسنيم" عن ليفيتين قوله: "بناء على تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين سيتم إرسال طائرتين متطورتين ومروحية و5 من رجال الإنقاذ الجبليين المحترفين إلى مدينة تبريز الإيرانية خلال ساعة".

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية لدى طهران أن موسكو أبدت استعدادها لإرسال المساعدة إلى إيران بعد "الهبوط الاضطراري" لمروحية رئيسي، وتنتظر ردا من الجانب الإيراني.

وقالت السفارة لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "لقد أعربنا عن هذا الاستعداد لوزارة الخارجية الإيرانية، وننتظر قرارا من الجانب الإيراني".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مساء أمس أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث.

منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية: تحدد أماكن يتوقعون أن يتم فيها العثور على مروحية الرئيس الايرانى

قالت منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية مساء يوم الأحد إنه تفصلهم حوالي 3 ساعات عن أحد الأماكن التي يتوقعون أن يتم فيها العثور على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وكانت وكالة "تسنیم" الإيرانية قد قالت إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة التي کانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأفادت الوكالة بأن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية أعلن بأنهم تلقوا إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم.

وأضاف المصدر نفسه: "نحن نتوجه حاليا برفقة جميع قواتنا العسكرية إلى هذه المنطقة، ونأمل في أن نزود أبناء الشعب بأنباء جيدة".

وفي وقت سابق، نفت وسائل إعلام إيرانية صحة الأنباء التي تتحدث عن سماع صوت انفجار أو وجود دخان في موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

يذكر أن مروحية الرئیس الإيراني تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل أيضا وزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، ومسؤولين آخرين.

حادث طائرة الرئيس الإيراني

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، قبل ساعات أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لهبوط اضطراري الأحد.

وأكدت وكالة أسوشيتد برس، إن الطائرة كانت تقل رئيسي، فيما ذكرت وكالة رويترز البريطانية أن طائرة هليكوبتر ضمن موكب رئيسي، مكون من ثلاث طائرات، تعرضت لحادث.

ونقل التليفزيون الإيراني، عن مسؤول بأذربيجان الشرقية، أنه لم يـُعثر على المروحية التي تقل الرئيس ولا معلومات عن وضعه.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني، تم تخصيص مجموعة بحث كبيرة من فرق الإغاثة للبحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.