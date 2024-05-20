المثلوثي: نعد الجماهير بحصد بطولات أكثر.. وتواصلت مع معلول بعد إصابته

تحدث حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك، عن فوز الفريق اليوم بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، في إياب الدور النهائي من البطولة.

وقال المثلوثي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "أدينا ما علينا في الملعب والتوفيق جاء من الله، ومثلما نعلم جميعا النهائيات تكسب ولا تلعب".

وتابع: "جمهور الزمالك فوق الوصف ولا توجد أي كلمات تعطيه حق، لقد جعل الأجواء أوروبية في مباراة اليوم".

وأكمل: "عندما تلعب لنادي كبير مثل الزمالك يجب أن يكون طموحك كبيرا أيضا، ونعد جماهير النادي بحصد المزيد من البطولات وتحقيق انجازات أكبر".

وأتم: "تواصلت مع علي معلول بعدما رأيت تعرضه للإصابة، وأتمنى عودته للملاعب سريعا لأنه إضافة كبيرة للكرة المصرية والتونسية والإفريقية بالكامل".