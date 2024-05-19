ضبط عنصر إجرامي يروج لشهادات مزورة على فيس بوك

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مقابل منحهم شهادات دراسية "مزورة" والترويج لنشاطه الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد تحقيق الربح المادى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى "لاب توب" - هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى - راوتر – 4 بطاقات حساب بنكى – 3 كارنيهات خاصة بالمتهم).

وأقر المتهم بطباعة الشهادات المشار إليها من خلال (شركة للدعاية والإعلان بالقاهرة) وبإستهدافها تم ضبط (مالك ومدير الشركة) وبحوزته (جهاز حاسب آلى – عدد من الشهادات– طابعة ألوان – ماسح ضوئى – أوراق معدة للطباعة عليها)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.



وفي سياق منفصل قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، برئاسة المستشار سامح عبد الله، بمعاقبة المتهم بقتل ابنة زوجته، بالسجن المؤبد في القضية رقم 227 لسنة 2023 جنايات قسم ثالث المحلة والمقيدة برقم 3154 لسنة 2023 كلي شرق طنطا .

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال المتهم ومرافعه الدفاع عنه والذي طالب بعدم وجود الترصد في واقعة القتل مناشدا بتعديل القيد الوصفي .

كان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية المستشار حلمي عطا الله اعطي توجيهاته العاجلة بإحالة المتهم عمرو فوزي محمود المتولي "محبوس" إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد والترصد في إنهاء حياة طفله رضيعه لم يتجاوز عمرها سنتين لحمل زوجته سفاحا خلال فتره غيابه .

واسندت النيابة العامة في للمتهم أنه في غضون شهر أكتوبر لسنة 2022م بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المحلة بمحافظة الغربية قتل الطفلة صغيرة الشاهدة الأولي وتدعي سما والتي تبلغ من العمر سنتين تقريبا مع سبق الاصرار والعمد انتقاما من امها "زوجته" حيث علم بحملها من اخر غيره تزامنا مع توليه مسئولية ملاحظة الطفلة مارة الذكر تواجدها في كنفه علي كره منه كونها نتاج سفاح من الأخيرة مع أحد غيره .

وتابعت النيابة العامة في قرارها أن الزوج المتهم شرع في حمل الطفل الضحية ورطمها أرضا وعذبها بتعذيبات بدنية مبرحة بيديه وعصي هوي بها علي رأسها وركلها بقدميه قاصدا قتلها والتخلص منها فأحدث الإصابات الواردة في تقرير طب الشرعي الرسمي وتسبب في وفاتها.

كما أشارت النيابة العامة إلي تحريز الأداة المستخدمه في الجريمة وهي "العصا" وتم التحفظ عليها لذا وبعد الاطلاع علي المادة 214 من قانون الإجراءات القانونية .

وفى سياق اخر أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الضبعة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار الإطار الأمامي وانقلاب السيارة وإصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.