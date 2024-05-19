رئيس الوفد يهنئ نادي الزمالك بفوزه بالكونفدرالية الأفريقية

هنأ الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد جماهير نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الاستاذ حسين لبيب وجميع جماهير الكرة المصرية بمناسبة تتويج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد أداء رجولي في المباراة النهائية والتي أسفرت عن فوزه علي نادي نهضة بركان المغربي

وقال رئيس الوفد في بيان له عقب المباراة أن فوز نادي الزمالك اسعد جميع المصريين بعد الفوز بهذه البطولة المهمة

وأكد رئيس الوفد علي خالص امنياته للنادي الاهلي في المباراة النهائية التي سوف يخوضها السبت القادم أمام فريق الترجي التونسي بالفوز والحصول علي بطولة دوري أبطال أفريقيا