تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الإثنين، محاكمة 13 متهمًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور.

غدا ..محاكمة 13 متهمًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين أسامة.م ٢٢ عام تاجر ملابس، الحسيني.م ٢٧ عام – تاجر ملابس، أحمد.م ٢٠ عاما تاجر ملابس، فهد.ح، علام.ج، حمدي.م، أحمد.ح، مشهور.ص، محمد.م، بهاء.ا، محمد.ح، أمين.م، علاء ياسر، استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وكذلك شرعوا في قتل المجني عليهما أحمد حنفي صابر وبهاء الدين صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز الأول وحاز الباقين بواسطته سلاحا ناريا بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز الأول وحاز الباقين بواسطته ذخائر نارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "عصي، سكين بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وضربوا مشهور صابر محمود عمدًا فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوم وكان ذلك باستخدام أسلحة بيضاء محل الاتهام السابق النحو المبين بالتحقيقات.