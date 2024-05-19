صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية مجانية بقرية البكاتوش بقلين

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية البكاتوش بمركز قلين وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يومي السبت والأحد الموافقين ١٨ ,١٩ /٥ / ٢٠٢٤.

تم تنفيذ القافلة تحت إشراف االدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، والدكتور محمد الغباشي "مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة"، والدكتور مجدى خيري شنح "منسق القوافل العلاجية بالمديرية".

وحرص وكيل الوزارة على زيارة القافلة خلال يومها الثاني للإطمئنان على سير العمل وجودة كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وصرح أن القافلة تضم ١٢ عيادات طبية تخصصية، تشمل ١١ تخصصات كالآتي: ( الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والأنف والأذن، الرمد).

وقد استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة عدد ١٥٢٨ مواطن خلال يومي القافلة.

كما تم أيضًا إجراء ١٣٩ تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء ٤٢ حالة أشعة تليفزيونية.

كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد ٧٧١ مواطن.

وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل عدد ١٧٤ فحص طبي لعدد ٩٢ مواطن خلال القافلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية ل١٤ مريض، كما تم تحويل عدد ١٢ مريض إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

كما تم تقديم الخدمات الطبية بالقافلة للبنين والبنات المقيمين بالوحدة الشاملة لرعاية البنين والفتيات بالبكاتوش والمجاورة للوحدة الصحية حيث تم التنسيق مع إدارة الوحدة لاستضافتهم ومشرفيهم بعد نهاية اليوم للإطمئنان عليهم وتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات اللازمة وصرف الدواء ضمن الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة.

كما حرص وكيل الوزارة الدكتور محمد شقوير على زيارة الدار خلال زيارته للقافلة للإطمئنان على الوضع الصحي لأبناءها وفتياتها ومشرفيها وتفقد احتياجاتهم وتلقيهم للخدمات الطبية المقدمة بالقافلة.