السجن 3 سنوات للمتهم بالاستيلاء على 16 مليون جنيه من المواطنين

قضت محكمة الأميرية، بمعاقبة المتهم محمد.س، بالسجن 3 سنوات حيث تمكن من الاستيلاء على مبلغ 16 مليون جنيه من المجني عليهم أحمد، م ومحمد، خ وايمن، أ ومحمد، ا وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وواقعة مزورة وحصل من المجني عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام.

ومن جهة اخرى اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات). قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) قدرت أفعال الغسل بـ (47 مليون جنيه تقريباً).

ومن جهة اخرى تنحي المحامي محمد جمال الدين، دفاع سائق أوبر"المتهم حسين.ا، بخطف ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع، عن الدفاع عن المتهم لأسباب شخصية.

وقال دفاع سائق أوبر فى تصريحات صحفية أن تنحيه عن الدفاع عن سائق أوبر، لا علاقة له بالقضية أو بشخص المتهم، وإنما لأسباب تخصه بشخصه.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة اتهامه بخطف ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع، داخل سيارته اثناء توصيلها من منطقة التجمع لمدينة الشيخ زايد.

وأثبت التقرير الطبي لحالة نبيلة عوض فتاة التجمع، ضحية سائق أوبر الذي خطفها وحاول الاعتداء الجنسي عليها واغتصابها، استقرار الحالة الصحية للمجني عليها.

وكشف التقرير عن قطع وجرح غائر باليد اليمنى أدى لاحتياج المجني عليها لعمل عملية فورية، كما أثبت التقرير وجود وتر تم قطعه بآلة حادة، ووجود خلل في الضفيرة العصبية باليد اليسرى بشكل كامل.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن في أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة والتعدي عليها جنسيا، وأضافت الفتاة أنها استغاثت بالمواطنين ففر هاربا.



