بيانو كريم جوهر بطابع شرقي في الأوبرا

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، على مسرحها الصغير حفلا لعازف البيانو كريم جوهر، فى إطار الفعاليات الإبداعية للثقافة المصرية.

وبطابع شرقى والحان عربية عزف كريم جوهر مجموعة من المؤلفات الموسيقية الشهيرة لكبار الملحنيين والتى قدمها لجمهوره لأول مرة منها مقدمات ألف ليلة وليلة - نبتدى منين الحكاية - العيون السود ، عاشق الروح ، حبيبى وعينيا ، جبار ، أول لقانا كان هنا ، تخونوه ، ليه يا قلبى ليه ، تلات سلامات ، أنا قلبى دليلى ، يا جميل يا جميل ، سهر الليالى ، بمبى بالإضافة إلي أول حب - مصر بتتكلم من مؤلفاته الخاصة.

يذكر أن كريم جوهر موسيقار مصري حصل على العديد من الجوائز منها المركز الأول علي العالم في العزف على آلة البيانو في مهرجان الموسيقى العالمى بطوكيو عام 1988، والمركز الثالث على العالم فى التأليف الموسيقى بنفس المهرجان والمركز الثالث على العالم في العزف علي آلة البيانو بلندن عام 2002 ومن أهم ألحانه أغنية "جوة القلب" للفنانة ريهام عبد الحكيم وأهم مؤلفاتة الموسيقية مصر بتتكلم، إسباني شرقي، حياة، أول حب، فرح، رومانسية، سينيوريتا، غرام.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.