متى يسبب الربو التهاب الجيوب الأنفية المزمن؟

تشير الدراسات إلى أن حوالي نصف الأشخاص المصابين بالربو المتوسط إلى الحاد يعانون أيضًا من التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، وفقًا لما نشره موقع AllergyAsthmaNetwork.

العلاقة بين الربو والتهاب الجيوب الأنفية المزمن

يمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى زيادة صعوبة التحكم في الربو، حيث يسبب مشاكل في التنفس ويؤدي إلى تفاقم أعراض الربو مثل السعال، والصفير، وضيق التنفس، وضيق الصدر. كما يمكن أن يؤثر سلبًا على النوم الليلي، وهو مشكلة شائعة للكثير من المصابين بالربو.

علاج الجيوب الأنفية وأثره على الربو

عندما تعالج مشاكل الجيوب الأنفية بالأدوية، يمكن في بعض الأحيان تخفيف أعراض الربو. ومع ذلك، يجب على المصابين بالربو الاستمرار في تناول الدواء اليومي للتحكم في الربو واستخدام جهاز الاستنشاق للتخفيف السريع عند ظهور أول علامة لأعراض الربو. يمكن أن تقلل السيطرة الجيدة على الربو من مخاطر الإصابة بعدوى شديدة في الجيوب الأنفية.

تجنب المسببات والتحكم في الحساسية

إذا كنت تعاني من الربو التحسسي، فمن المهم تحديد وتجنب المواد المسببة للحساسية التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض الربو لديك. تشمل هذه المواد حبوب لقاح العشب والأشجار والأعشاب الضارة، والعفن الداخلي والخارجي، ومسببات الحساسية الداخلية مثل وبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار.

توصيات للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

لمنع التهاب الجيوب الأنفية، يوصى باتباع الإرشادات التالية:

تجنب الأمراض والحساسية الموسمية التي تسبب التهاب الجيوب الأنفية، من خلال الحد من التعرض للعوامل المثيرة.

البقاء رطبًا

تناول كميات كافية من السوائل يساعد في إبقاء مخاط الأنف رقيقًا ويسهل حركة الأهداب.

غسل منطقة الأنف بانتظام

يساعد في التخلص من الملوثات والمواد المثيرة للحساسية.

التقليل من التهابات الجهاز التنفسي

عبر اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين بانتظام، والابتعاد عن الوجه.

الحصول على اللقاحات الموصى بها

بما في ذلك لقاحات الأنفلونزا، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

السيطرة على الحساسية

استشر طبيبك لتحديد ما لديك من حساسية ثم اتخذ خطوات لتقليل تعرضك لها.



استخدام أدوية الحساسية على النحو الذي يحدده الطبيب.



العلاج المناعي

قد يكون خيارًا للنظر فيه إذا كانت الحساسية صعبة السيطرة.

المحافظة على رطوبة وحرارة الوجه

استخدام قطعة قماش دافئة ورطبة

ضعها على وجهك عدة مرات في اليوم لتليين المخاط.

شرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب الجيوب الأنفية.

استنشاق البخار من حمام ساخن لترطيب وتليين المخاط.

استخدام بخاخات المحلول الملحي للحفاظ على رطوبة ممرات الأنف وشطف المخاط.