الرئيس العراقي: تلقينا بقلق كبير الأنباء حول حادثة طائرة الرئيس الإيراني

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال شريف دعم العراق وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال الرئيس العراقي في بيان على منصة "إكس": "تلقينا بقلق كبير الأنباء حول حادثة طائرة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والمرافقين له، أجرينا اتصالا هاتفيا مع السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق المتواجد في طهران للاطلاع على تطورات الحادثة".

وأضاف: "أكدنا دعم العراق وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة في عمليات البحث".

وأصدر رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني توجيهات لوزير الداخلية والهلال الأحمر العراقي لعرض الإمكانات المتوفرة على إيران للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

رئيس الوزراء العراقي يوجه بالمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم "الأحد"،وزير الداخلية والهلال الأحمر العراقي بالمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

محمد شياع السوداني

ونقلت وكالة الانباء العراقية - عن بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي : إن رئيس مجلس الوزراء العراقي وجه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وبقية الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقلّ الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسین أمیرعبد اللهيان ومسئولين آخرين".

دعوات للصبر والصلاة ..استنفار في إيران بحثا عن رئيسي

وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الأحد، بتوظيف كافة الإمكانيات للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال باقري في بيان له: "يجب توظيف كافة إمكانيات ومعدات وقدرات الجيش والحرس الثوري والشرطة للإغاثة والبحث عن مروحية الرئيس ومرافقيه"، حسبما أوردته وكالة "تسنيم".

وتتواجد القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري والشرطة في المنطقة منذ الساعات الأولى للحادث.

في السياق، قال رئيس غرفة عمليات الهلال الأحمر إن 4 فرق اقتربت من إحداثيات مكان هبوط المروحية.

ونظراً لسوء الأحوال الجوية وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن عملية البحث صعبة ولا توجد إمكانية للبحث بالطائرات بدون طيار والمروحيات.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة بهادري جهورمي: "إننا نمر بظروف صعبة ومعقدة؛ ومن حق الناس ووسائل الإعلام أن يكونوا على علم بآخر الأخبار حول حادث مروحية الرئيس، لكن بحسب إحداثيات موقع الحادث والأحوال الجوية لا يوجد أي خبر جديد حتى الآن".

وتابع: "في هذه اللحظات الصبر والصلاة والثقة في مجموعات الإغاثة هي الطريق إلى الأمام".

ماذا حدث؟

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، الأحد، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا دون مزيد من التفاصيل.

كان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

رئيس أذربيجان يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأنباء عن الهبوط الاضطراري لمروحية الرئيس الإيراني

أعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم "الأحد"،عن قلقه البالغ إزاء أنباء عن الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد الإيراني رفيع المستوى في إيران.

وكتب علييف - في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "اليوم، وبعد توديع ودي لرئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي- شعرنا بقلق بالغ إزاء أنباء عن الهبوط الاضطراري للمروحية التي تنقل الوفد رفيع المستوى في إيران".

وأضاف علييف: "ندعو الله تعالى من أجل الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له"،مؤكدا استعداد أذربيجان للمساعدة، بقوله: "إن أذربيجان باعتبارها جارة وصديقة وشقيقة،مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة".

وكان رئيسي في أذربيجان، في وقت مبكر من اليوم لافتتاح سد مائي مع علييف، ليكون السد الثالث الذي تتشارك الدولتان في بنائه على نهر أراس.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن المروحية التي كانت تنقل رئيسي وبعض المسئولين البارزين تعرضت لحادث "هبوط صعب"،بحسب وصف وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، وذلك أثناء عودتهم من أذربيجان.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن إحدى مروحيات وفد رئيسي اضطرت إلى إجراء "هبوط صعب" بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في المنطقة الجبلية.

وردا على سؤال حول إمكانية التواصل مع مرافقي الرئيس الإيراني، أفاد وحيدي بأنه تم التواصل مع بعض المرافقين لكن نظرا لأن المنطقة معقدة، مازالت السلطات في انتظار وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لتوضيح المزيد من المعلومات.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" في آخر تقرير لها إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية للعثور على مروحية الرئيس الإيراني، إلا أن سوء الأحوال الجوية جعلها مهمة صعبة مع عدم القدرة على إطلاق عمليات بحث جوية.