أعشاب تقوي الذاكرة في فترة الامتحانات

في فترة الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن وسائل وطرق طبيعية لتحسين ذاكرتهم وزيادة تركيزهم وانتباههم، وفي هذا الصدد تشير الدراسات إلى أن بعض الأعشاب والتوابل قد تساهم في تعزيز صحة الدماغ ووظائفه.

أعشاب تقوي الذاكرة

وفيما يلي، دعونا نتعرف على هذه الأعشاب وفوائدها الصحية بحسب ما ورد في موقع "Very Well Health".

المريمية

من الأعشاب المعروفة برائحتها القوية وفوائدها المتعددة للدماغ. تُظهر الأبحاث أن المريمية تحتوي على مركبات قد تحسن الوظيفة الإدراكية والعصبية، كما تساعد في علاج مرض الزهايمر من خلال تحسين الإدراك. يُعتقد أن المواد الموجودة في المريمية تساعد في تعزيز الذاكرة وتقليل التدهور المعرفي.

الكركم

الكركم، المستخدم منذ فترة طويلة في الطب التقليدي، يحتوي على مركب الكركمين المعروف بتأثيراته المضادة للأكسدة والالتهابات. تشير الدراسات إلى أن الكركمين قد يعزز صحة الدماغ من خلال إزالة بيتا أميلويد، وهي البروتينات التي تتجمع وتشكل لويحات مرتبطة بمرض الزهايمر. الكركم قد يساهم أيضًا في حماية خلايا الدماغ من التدهور.

اشواجاندا

الأشواجاندا، المعروفة بخصائصها المضادة للإجهاد، قد تكون مفيدة للدماغ من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يسهم في تطور مرض الزهايمر. الدراسات الأولية تشير إلى أن الأشواجاندا قد تحسن الذاكرة وتقلل من تدهور الوظائف المعرفية.

الجينسنج

الجينسنج من الأعشاب الشهيرة في الطب التقليدي ويُعتقد أنه يعزز الذاكرة ويحميها من التدهور المرتبط بالعمر. يحتوي الجينسنج على مركبات جينسينوسيدات المضادة للالتهابات، والتي تشير الدراسات إلى أنها قد تقلل من تراكم بيتا أميلويد في الدماغ، مما يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

بلسم الليمون

بلسم الليمون غالبًا ما يُستهلك على شكل شاي ويُستخدم لتخفيف القلق والأرق. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن بلسم الليمون يمكن أن يحسن المزاج ويعزز الوظيفة الإدراكية.