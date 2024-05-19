موعد انطلاق عرض فيلم عصابة المكس .. القائمة الأخيرة لنجوم الشرف

ينطلق عرض فيلم عصابة المكس ، بطولة الفنان أحمد فهمي والنجمة روبي، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024 .

ضيوف شرف عصابة المكس

يظهر ضمن أحداث فيلم عصابة المكس، عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغي.

عصابة المكس

أبطال عصابة المكس

فيلم عصابة المكس، من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، خالد الصاوي، أوس أوس، محمد لطفي، أحمد فهيم، وحاتم صلاح، والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي ومن إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.

عصابة المكس

الفيلم تدور أحداثه في أطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد علي القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.



عصابة المكس

آخر أعمال احمد فهمي السينمائية والتلفزيونية

كانت آخر أعمال «فهمي» فيلم مستر إكس، وشاركه بطولته عدد كبير من الفنانين، وتصدر وقتها قائمة الأعلى إيرادات .

تفاصيل فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي التليفزيونية

يذكر ان شارك الفنان أحمد فهمي، في الموسم الرمضاني الماضي 2023، في مسلسلين “جت سليمة” للنجمة دنيا سمير غانم، و"سرة الباتع" للمخرج خالد يوسف.

فيما عرض له مؤخرا مسلسل “سفاح الجيزة”، عبر أحد المنصات الإلكترونية وحقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.

وتدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة، في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

مسلسل "سفاح الجيزة" يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم، أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، وجيهان الشماشرجي، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صلاح العزب، ومن إخراج هادي الباجوري.