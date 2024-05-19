إخماد حريق اندلع داخل مدرسة إعدادية

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل غرفة بها أخشاب داخل مدرسة إعدادية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة إعدادية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة ملحقة بالمدرسة بها أخشاب وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كما ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 107 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات). قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) قدرت أفعال الغسل بـ (47 مليون جنيه تقريباً)

وفى سياق آخر لقى طفلان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق طنطا السنطة، وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا السنطة، أمام شركة طنطا للكتان بقرية ميت حبيش البحرية.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع طفلين جراء الحادث، تم رفع آثار الحادث ونقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات.